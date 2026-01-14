U23アジア杯決勝の相手は中国に決定!! 5戦全て無失点、元A・マドリー下部組織GKが圧巻の大活躍
[1.20 U23アジア杯準決勝 ベトナム 0-3 中国 ジッダ]
AFC U23アジアカップは20日、準決勝第2試合を行い、U-23中国代表がU-23ベトナム代表を3-0で破った。中国はグループリーグから5試合連続の無失点を継続し、今大会初の複数得点で完勝。初のグループリーグ突破から一気に勝ち上がり、24日の決勝戦でU-21日本代表と対戦することが決まった。
スペイン出身のアントニオ・プッチ監督が率いる中国は前々回王者を破った準々決勝ウズベキスタン戦(◯0-0、PK4-2)から先発6人を変更し、フレッシュな布陣で準決勝へ。するとこの起用が見事に的中し、準々決勝・UAE戦(◯3-2/延長)から先発変更を1人のみにとどめたベトナムを立ち上がりから圧倒した。
試合が動いたのは後半2分、MFバオ・シェンシンが左CKをインスイングで送り込むと、ニアサイドで189cmのDFペン・シャオが反応。バックヘッドで見事に押し込み、先制点を奪った。
さらに後半7分、中国はFWカイ・ジウェンの短いパスを受けたFWシャン・ユワンがペナルティアーク内で振り向きざまに左足一閃。豪快なシュートを突き刺し、瞬く間に2点のリードを確保した。
その後はベトナムに攻め込まれる時間もあったが、準々決勝でPKを止めていたGKリー・ハオが好パフォーマンスを継続。L・ハオは2023年から昨年にかけてスペインでプレーしており、A・マドリーの下部組織の所属歴も持つ守護神。この試合でも華々しい経歴にふさわしい活躍で堅守を支えた。
すると中国は後半28分、途中出場FWワン・ユドンのFKをペン・シャオが肩のあたりで合わせ、ふわりと浮き上がったボールがゴールマウスに吸い込まれる。3点目かと思われたが、ここでVARが介入。オフサイドポジションの味方がGKのプレーに影響を与えていたとして、ゴールは認められなかった。
ところがベトナムはボールがゴールに吸い込まれた後、DFファム・リー・ドゥックがFWベイヘラム・アブドゥウェリに対して乱暴な行為を行ったとして一発退場。2点ビハインドのままとはいえ、数的不利で戦う形となった。
その結果、中国は優勢をキープしたまま終盤を迎え、最後は同アディショナルタイム8分、途中出場だったアブドゥウェリのラストパスから背番号10のワン・ユドンが決めて勝負あり。ここまでグループリーグから1得点0失点という勝ち上がりだったが、最後は3-0という完勝で決勝進出を決めた。
