昨シーズンの最終戦後に「30歳差コーチと禁断愛」を『週刊文春』で報じられた人気女子プロゴルファーの都玲華（21）。報道後は石井忍コーチ（51）との男女の仲は認めたうえで、「私の一番大事な両親を悲しませることはできないと思い、交際関係およびコーチ契約を解消することを決断しました」と自身のインスタグラムを通じてスポンサーやファンに謝罪。スピード決着を見せた。【写真】顔を伏せて恥ずかしそうに…都プロ・石井コ