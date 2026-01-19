速報です。飲食店のドアを壊した疑いで現行犯逮捕された歌舞伎役者の中村鶴松さんが先ほど、釈放されました。捜査関係者によりますと、歌舞伎役者の中村鶴松こと清水大希さんは18日未明、東京・台東区にある飲食店の出入り口のドアを蹴り、壊した疑いで現行犯逮捕されました。鶴松さんは警視庁の調べに対し、「酒に酔っていて覚えてない」と容疑を否認していたということです。警視庁は19日、鶴松さんの身柄を検察庁に送りましたが