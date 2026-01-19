ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、2026年3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年をお届け！毎年大人気のストリート・ショーも“Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催されます☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U