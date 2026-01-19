ファミリーマートは3月1日付で、新社長に伊藤忠商事の小谷建夫氏が就任する社長人事を決めた。現社長の細見研介氏は2026年2月末日で退任予定。【写真】わずか4日で目標達成？昨年話題となったファミマの福袋はこちら〈新社長略歴〉小谷建夫氏(おだに･たつお)1964年6月17日生、61歳。大阪大学経済学部卒、88年伊藤忠商事入社、2012年 4月に同社ブランドマーケティング第一部長に就任。 その後17年4月にレリアン 社長、20年4月に伊