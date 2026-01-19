女優の山口智子（61）が18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。フジテレビドラマ「ロングバケーション」の大ヒット時の心境を語った。1996年に俳優の木村拓哉とダブル主演した「ロングバケーション」が大ヒット。「月曜日はOLが街から消える」と言われるほどの社会現象を巻き起こした。予備校講師でタレントの林修氏が「社会現象にまでなったことを当時どうお感じだったんですか？」と聞くと、山口は「本当