女優山口智子（60）が21日放送されたTBS系特番「バカリズム×山口智子ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。子役が発する「イラっとする言葉」に言及した。家庭や職場などで起きた“あるある話”をショートアニメで再現しつつ、出演者らがトークで盛り上がるバラエティー特番。金髪で登場した山口はお笑いタレントのバカリズム（49）とタッグを組んでMCを務めた。芸能界など「業界でのモヤモヤ」の話題になった際、モデル、女優