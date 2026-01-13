大分県警の運転免許センターは、これまで週6日行っていた免許更新の受け付け業務を13日から週5日に短縮します。 【写真を見る】大分県運転免許センター、更新受付を「週5日」に短縮13日から金曜休止へ 大分市松岡にある県警の運転免許センターは、免許更新の受け付けをこれまで土曜日以外の週6日行っていました。 今回の変更により、センターは金曜日の対応をとりやめ、13日から試験的に週5日に短縮