女性の遺体を壁の中に遺棄したとして、北海道・日高町の男が逮捕された事件で、死亡した女性の死因は頸部圧迫による窒息死と判明しました。松倉俊彦容疑者は2025年12月31日ごろ、日高町富川北1丁目で経営するバーに遺体を遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査で、遺体で見つかった女性の死因は、頸部圧迫による窒息死であることが新たにわかりました。警察によりますと、女性は死亡してから10日前後が経過していると