東京都内にある中国大使館に陸上自衛隊の隊員が侵入し、逮捕されました。中国側は日本側へ抗議。今後、中国が批判の材料とする可能性も出てきています。■日中関係に、新たな火種中国外務省報道官（日本時間25日午後4時）「中国側は北京と東京で日本側に厳正に抗議し、強い不満を表明した」憤りをあらわにした中国政府。悪化の一途をたどる日中関係に、新たな火種が。24日午前、23歳の日本人の男が東京・港区にある中国大使館に