26日朝、広島県呉市の住宅で女性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。記者「午前11時過ぎの現場です。事件のあった住宅には、高齢の夫婦が住んでいたものとみられています」警察によると、死亡したのは広島県呉市の住宅に住む角戸えり子さん（73）です。家族から通報を受けて駆け付けた警察官が、室内で血を流して倒れている角戸さんを発見。意識不明の状態で市内の病院に搬送されま