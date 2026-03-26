定価の6倍の値段で転売し不正に利益を得た疑いで60歳の女が書類送検されました。60歳の女は、宝塚歌劇団の公演チケット3枚を定価の6倍ほどにあたる約16万円で不正に転売した疑いがもたれています。女はチケット転売サイトを使い、おととしから去年にかけて宝塚歌劇団の公演チケットを少なくとも66回にわたって転売し、約370万円を売り上げていたということです。女は宝塚歌劇のファンで、警視庁の調べに対し「自分が行きたい公演チ