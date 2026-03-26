3月24日、陸上自衛隊えびの駐屯地勤務の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が、東京・港区の中国大使館に刃物を持って侵入し、建造物侵入容疑で逮捕された。「26日に麻布警察署から車で送検される際は、顔を隠すこともなく報道陣に対して挑発的な視線を送っていました。“薄ら笑い” をしていたのではないかと思ったぐらいです」（取材を担当した報道関係者）村田容疑者は24日午前9時ごろ、中国大使館に隣接するビルの4階から塀を乗り