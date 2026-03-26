3月16日に沖縄・名護市辺野古沖で発生した小型船の転覆事故から10日が過ぎたが、徐々に明らかになる実態に、厳しい視線が注がれている。事故は、平和学習のために辺野古を訪れていた同志社国際高校（京都）の生徒ら18人と乗組員3人の計21人が乗船した2隻の船が、波浪注意報が出されている海域で転覆したことで発生。全員が海に投げ出され、17歳の女子生徒と「不屈」の船長である金井創さん（71）が命を落とし、14人が重軽傷を負う