今月19日、東京・千代田区の朝鮮総連の本部に斧が投げ込まれ、右翼団体「国家主義思想団体会議」構成員の金子秀勝（53）容疑者が銃刀法違反の疑いで逮捕された事件。警視庁公安部はきょう、金子容疑者の関係先として、千葉県富津市にある別の右翼団体の事務所を家宅捜索しました。捜査関係者によりますと、金子容疑者は容疑を認めたうえで、「抗議文を何度か朝鮮総連に投函してもミサイル発射を一切やめないので、斧を投げればわか