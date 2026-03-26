陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、男が前日に都内の量販店で刃物を購入したとみられることがわかりました。けさ送検された陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）はおととい、港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。村田容疑者は、大使館に刃渡りおよそ18センチの刃物を持ち込んだとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で、この刃物を事件の前日に中央区の量販店で購入した