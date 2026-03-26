名古屋主婦殺害事件の被害者の夫・高羽悟さんがABEMA的ニュースショーに出演し、事件当時の状況について明かした。【映像】26年逃亡した安福久美子容疑者（69）去年、26年目にして容疑者逮捕となった同事件。安福久美子（やすふくくみこ）被告（69）は逮捕直後、犯行事実を認める供述をしていたが一転して黙秘に転じた。その後、責任能力を問えるかを調査するおよそ3カ月の鑑定留置を経て今年3月5日、殺人罪で起訴された。安福