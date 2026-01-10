GTIのDNAをBEVにも継承フォルクスワーゲン・ジャパンは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、3台のモデルをディスプレイした。【画像】東京オートサロンに展示されたフォルクスワーゲンID.GTIコンセプトと特別仕様車ゴルフRブラックエディション！全21枚『ゴルフR』をベースとした特別仕様車の『ゴルフRブラックエディション』、BEVの大型ミニバンの『ID.Buzz』、そしてここで