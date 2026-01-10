元AKB48の大家志津香（33）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）から「大クズ」と呼ばれた。大家は日本アミューズメントポーカーというお金を賭けることなく参加費を払うことで楽しむポーカーを楽しんでいるといい、月に20万円使っていることを明かした。番組では大家が海外の大会に出場した映像が紹介され、大家は「これは海外の大会なのでエント