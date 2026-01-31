俳優の三浦翔平（37）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で放った驚愕の一打に、まさかの“疑惑”が浮上した。【映像】“違法”疑惑が出たほど!?のショット（実際の映像）7番ホール（375ヤード、パー4）、三浦がティーグラウンドからアイアンで放った一打目。ボールはピン筋に飛び出し、想定を遥かに超える飛距離で奥まで飛んでいってしまった。アイアンとは思えない弾道と飛びに、共演者たちは騒然。橋本環奈が