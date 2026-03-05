タレントのはるな愛が、自身が経営する飲食店で従業員にお金を持ち逃げされた過去を明かした。【映像】はるな愛 “ニューハーフのショーパブ”出演20代の姿（複数カット）2008年に“エアあやや”のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え、都内で飲食店を3店舗経営している。3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピン料