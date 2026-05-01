お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が1日、自身のインスタグラムを更新。クレジットカードの審査に落ちたことを明かした。「吉村崇45才クレジットカードの審査に落ちました」と衝撃告白。申し込み状況に「お見送り」と表示された画面を公開した。「じっ自分、ジャンレノパイセンとも仕事したことあるんすぅよ」と仏俳優のジャン・レノとのツーショットを公開し、「お恥ずかしい」と自虐した。ハッシュタグ