お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。母について語った。今回の企画は「ひとり親で育った芸人」。喫茶店を営んでいた母は常連客に略奪され、両親は離婚。吉村は6歳から父子家庭に。母と最後に会ったのは19歳の時だったという。番組企画で母を捜索したことがあるが見つからず、「探偵、弁護士いろんな人がいたけど、見つからなかったで