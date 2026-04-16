お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52）が、自身がMCを務めるフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金前9：50）のきょう16日放送を欠席。倉田大誠アナウンサーが進行を務めた。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀冒頭、設楽の等身大パネルと並んで倉田アナと生野陽子アナが登場。倉田アナが「おはようございます、『ノンストップ!』はじまりました」とあいさつした。続けて「設楽さんが