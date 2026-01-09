チョコレートプラネット - FCKY-⾵呂キャンセル界隈- / THE FIRST TAKEサムネイル お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、1月9日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初となる。【動画】チョコレートプラネット - FCKY-風呂キャンセル界隈- / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第629回公開の詳細が発表とな