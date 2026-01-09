津山市2025年12月20日午前9時ごろ 岡山県の伊原木知事は1月9日、高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため、県内の全ての養鶏場に対して消灰石での緊急消毒を命じました。 近隣や津山市で発生していることを受け、家畜伝染病予防法に基づき判断したものです。 岡山県は対象の170農場に、1月13日から消石灰(20㎏×9600袋予定)を配布します。牧場主に対しては2月12日までに、鶏舎周辺や農場の外縁部に散布す