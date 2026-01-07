外務省は、中国が日本への軍民両用品の輸出規制を強化すると発表したことに対し、強く抗議し、措置の撤回を求めたと発表しました。【映像】外務省の金井正彰氏外務省の金井正彰アジア大洋州局長は6日、在日中国大使館の施泳次席公使に対し、「日本のみをターゲットにした今般の措置は、国際的な慣行と大きく異なり決して許容できず、極めて遺憾だ」として強く抗議し、撤回するよう要求しました。中国商務省は6日、「日本の軍