株価乱高下の今、個人投資家はどう過ごすべきか？2026年2月は衆院選の結果を受けて、上昇の勢いに拍車がかかった日本株市場でしたが、3月は一転して大きく売られる展開です。相場の格言である「山高ければ谷深し」とはよく言ったものです。谷が深いのは知っているけどどこが底なの？と尋ねられそうです。残念ですが、それをわかる人は多分いません。なぜなら、底がわかっているなら資金を持っている方はその底の水準までさっさと売