レアアースを含んだ泥を採取して帰港した地球深部探査船「ちきゅう」＝2月、静岡市の清水港日米両政府が、南鳥島（東京都小笠原村）沖の海底に存在するレアアース（希土類）の確保に向け、共同出資による開発事業を検討していることが分かった。19日に予定する日米首脳会談で議題になる可能性がある。双方が資金を出し、日本側が採掘や加工を担う案が浮上している。資源開発で連携強化を図り、輸出制限など経済的威圧を強める中