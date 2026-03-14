トランプ米大統領、高市早苗首相日米両政府は、高市早苗首相とトランプ大統領による19日の首脳会談で、重要鉱物の調達を拡大させる貿易協定に向けたアクションプラン（行動計画）を締結する方針を固めた。レアアース（希土類）の輸出規制強化などを通じ経済的威圧を強める中国への依存を減らし、中国産の重要鉱物に関税を上乗せする案も盛り込む。貿易協定は先進7カ国（G7）と有志国の枠組みで実現を目指しており、日米で主導す