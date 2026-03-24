【前編を読む】汚染垂れ流しで低価格開発、輸出規制で日本に圧力…中国による「レアアース支配」という悲劇 米国の半導体規制に「学んだ」よくできた策だが、それもそのはず、中国には「先生」がいる。米国だ。'22年から米国が始めた対中半導体規制と、中国のレアアース輸出規制の制度はよく似ている。米国は「半導体」棍棒で中国を殴り、それを真似て中国は「レアアース」棍棒を作り上げた。それゆえ今回の規制でも、対象企業・機