中国の輸出規制がもたらす影響三菱造船、川崎重工、NEC、JAXA。日本の防衛・宇宙産業を支える企業と研究機関が中国の輸出規制の対象となった。高性能なプロダクト開発に必要不可欠な素材が入手できなくなる恐れがある。中国商務省は2月24日、「国家安全と利益の維持のため、（兵器の）不拡散などの国際義務を果たすため」として、輸出規制リストを発表した。冒頭で挙げたほか、三菱重工、富士通、防衛大学校など、20の企業・研究機