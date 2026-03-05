重要鉱物を巡る構図日米欧の先進7カ国（G7）と同志国が重要鉱物に関する貿易協定の締結に向け協議していることが5日分かった。日本政府関係者が明らかにした。供給途絶リスクがある資源を巡り新たな経済圏の実現を目指すとともに、加盟国間での関税引き下げなどを通じサプライチェーン（供給網）を強化する。レアアース（希土類）輸出で経済的威圧を強める中国に過度に依存する現状から脱却する狙い。実現すれば、中国に対抗する