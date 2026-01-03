永谷園は、「紅鮭」のパッケージになっていたふりかけの中身が「辛子明太子」だったとして、およそ6400個を自主回収すると発表しました。【映像】永谷園本社周辺の様子回収するのは「おとなのふりかけ紅鮭」で主に関東近郊で販売された賞味期限がことし10月の6360個です。パッケージは「紅鮭」ですが、中身は「辛子明太子」になっています。「辛子明太子」には小麦を使用していますが、「紅鮭」には小麦のアレルゲン表示が