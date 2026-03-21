フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。20年間、ずっと飲み続けている薬があると明かした。この日のゲスト・お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明が、花粉症に苦しんでいると明かすと、田中は花粉症の症状は出ていないと言いながらも「慢性アレルギー持ち」だと明かし、「もう20年ぐらいずっとアレルギーの薬を飲んでいるから、花粉も感じて