3月、例年以上の猛威を振るう花粉シーズンにおいて、従来の「くしゃみ・鼻水・目のかゆみ」 といった定番の症状とは異なる不調を訴える人が急増している。SNS上では「#花粉症皮膚炎」 というワードがトレンド入りするなど、鼻や目以外の部位に現れる「第三の花粉症」とも呼べる症状が大きな注目を集めている状況だ。飛散量が「非常に多い」とされる2026年特有の傾向について、専門家の知見を交えて詳報する。【図解】いつもの薬