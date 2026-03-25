花粉症の季節、目薬が手放せない方も多いのではないでしょうか。そんな中、ドクターK＠眼科医パパ（@doctorK1991）さんによるXへの投稿に、「知らなかった！」との声が集まり話題となっています。【写真】容器の底を軽く押すと、目薬がゆっくり1滴出てきた！「目薬の底を押せば目薬は1滴がゆっくり出てきます。未だに外来で伝えると、『そんなの聞いたことない』という患者さんは結構います」投稿された動画を見ると、目薬容器の底