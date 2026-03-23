目や鼻だけではない。花粉症の症状は、気づかぬうちに「耳」にも及んでいる可能性がある。株式会社池田模範堂が花粉症の自覚症状を持つ２０〜６９歳の男女１０００人を対象に行った調査では、約４人に１人が花粉症の影響で耳の中にかゆみを感じている実態が明らかになった。いわゆる“花粉耳”とも呼ばれる状態だが、その認知はまだ十分とは言えない。調査によると、日常的に耳のかゆみを感じる人は６割にのぼり、耳掃除の理由