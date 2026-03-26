今や、日本人の2人に1人は発症するという国民病ともいえる花粉症。くしゃみや鼻水といった不快な症状を軽減させるために、薬を服用している人も多いだろう。でも、その使い方は本当に合っているだろうか？ 長年、花粉症ケアに寄り添ってきたロート製薬に、効果的な薬の使い方を聞いた。【画像】花粉で目がかゆい…意外に知らない「正しい目薬のさし方」■花粉症の薬の服用、1回休んだら振り出しに戻る…？――花粉症対策にはピー