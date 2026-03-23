アレグレスは、世界でも類を見ないオマール海老のクラフトジン「オマールEBIジン」の独占販売を開始し、3月18日より日本市場へ解禁した。本製品はベルギーのスピリッツ開発チームが手がけた、魚介の旨味や出汁感、ハーブ、柑橘のニュアンスを一つのスピリッツとして設計した革新的な商品であるとのこと。クラフトジン「オマールEBIジン」○オマール海老の殻も身も贅沢に使用オマールEBIジンは、高級食材として知られるオマール海老