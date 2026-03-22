元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。慢性アレルギーだと明かした。今週のゲスト、おぎやはぎの小木博明（54）が鼻炎だと切り出すと、田中は「私、確かに花粉（症）ないですからね。でも、どうなんだろう、慢性アレルギー持ちで、もう20年ぐらいアレルギーの薬飲んでるんですよ。それで花粉も感じてないのかもしれない」