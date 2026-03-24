タレントの小倉優子（42）が24日、ブログを更新。病院で注射の接種を受けたことを明かした。エレベーター内でマスクをした自撮り写真をアップした小倉は「花粉症に効くという“ゾレア注射”を打ちました」と説明。理由として、「血液検査をしてアレルギーの値が基準以上だったら、そこから発注して注射なんです」と自身のアレルギー値が高めであることを示唆した。ただ、検査、判定を経てからようやく接種できるため「少し時