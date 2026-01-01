2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 牡羊座（3/21-4/19） 1月は仕事面で目標達成への意識が一気に高まります。楽な道よりも、正攻法で積み上げた努力が評価につながりそう。忙しさは増しますが、逃げずに向き合うことでキャリアの土台が固まります。ただ仕事優先になりやすく、パートナーとの時間不足には注意が必要。金