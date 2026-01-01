2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

牡羊座（3/21-4/19）

1月は仕事面で目標達成への意識が一気に高まります。楽な道よりも、正攻法で積み上げた努力が評価につながりそう。忙しさは増しますが、逃げずに向き合うことでキャリアの土台が固まります。ただ仕事優先になりやすく、パートナーとの時間不足には注意が必要。金運は堅実。仕事に比例した収入アップが期待できそう。将来のための貯蓄や投資を始めるのも◎。

《ラッキースポーツ》ボクササイズ

《牡羊座のスポーツ選手》前田 健太（MLB／デトロイト・タイガース）1988年4月11日生まれ、ユ・へラン（ゴルフ）2001年3月23日生まれ、チェイス・アンリ（ブンデスリーガ／シュツットガルト）2004年3月24日生まれ

新しい年の扉が開かれました。小さな一歩から、大きな変化が始まっていきます。

（占い：フレイヤ藤子）