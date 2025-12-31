12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤äºÌ¤ê¡¢±ïµ¯¤ÎÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñºà¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¶ñºà¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¾Â¢Ìç ÅÏ³¤¾Ã²½´ï¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë±¡Ä¹¤Ç¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤ÎÅÏ³¤µÁÎ´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¤È±ÉÍÜËþÅÀ¤Ë¡ª°å»Õ¤¬´«¤á¤ë¡ÈÍ¥½¨¶ñºà¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª¥¨¥ÓÅ·¤ËÃí°ÕQ.¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Ï