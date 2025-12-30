Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢1Ç¯¤ÎÃù¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼¹»ö¤È¤·¤Æ¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤­¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹¥­¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢²È¤¬¹­¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Î²È¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥Ð¥È¥é¡¼¡õ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¿·°æÄ¾Ç·¡ËÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿12·î31Æü¤ÎÅ¡