Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢1Ç¯¤ÎÃù¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼¹»ö¤È¤·¤Æ¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤­¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹¥­¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢²È¤¬¹­¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Î²È¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥Ð¥È¥é¡¼¡õ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·°æÄ¾Ç·¡Ë

ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿
12·î31Æü¤ÎÅ¡Âð

¡¡À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»ÕÁö¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÇ¯Ê¬¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹³¹¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÂçÁÝ½ü¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥ºÆÃ½¸¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤­¤¿¿ô¡¹¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÅ¡Âð¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Èà¤é¤ÏÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂçÁÝ½ü¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥­¡¼¥Ñ¡¼¤ä¼¹»ö¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉô²°¤¬åºÎï¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤Êºî¶È¤Ï»ä¤É¤â¤ä¼¹»ö¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¥¤¥É¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡Èà¤é¤¬ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£

¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢»ä¤¬¼¹»ö¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Î´Ä¶­¡×¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬»ä¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£

