²ÈÀ¯ÉØ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¡¢²È¤¬¹¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ªÉÙÍµÁØ¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©
Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢1Ç¯¤ÎÃù¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÂçÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼¹»ö¤È¤·¤Æ¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢²È¤¬¹¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Î²È¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥Ð¥È¥é¡¼¡õ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·°æÄ¾Ç·¡Ë
ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿
12·î31Æü¤ÎÅ¡Âð
¡¡À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»ÕÁö¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÇ¯Ê¬¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹³¹¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÂçÁÝ½ü¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥ºÆÃ½¸¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÅ¡Âð¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤ÏÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂçÁÝ½ü¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤ä¼¹»ö¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉô²°¤¬åºÎï¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤Êºî¶È¤Ï»ä¤É¤â¤ä¼¹»ö¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¥¤¥É¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Èà¤é¤¬ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢»ä¤¬¼¹»ö¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Î´Ä¶¡×¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬»ä¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë