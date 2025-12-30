歌手の郷ひろみが29日、公式インスタグラムを更新。今年の「第76回紅白歌合戦」で紅白を勇退すること発表した。 【写真】いつまでも若々しい郷ひろみ 「2025年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします。」と投稿。「長きにわたり出演の機会をいただいたNHKの皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。紅白歌合戦という特別なステージはボクにとって挑戦であり成長の