「不当だと感じているだろう」名門加入の日本人DF、わずか１試合で“退団”へ 現地メディアは困惑「プレシーズンは印象的だったのに…」
アルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍した稲村隼翔は、ここまでわずか１試合しか出場機会を得られていない。８月以降、４か月も出番がない状況だ。
12月25日、セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は、2025年のセルティックの補強をランキング化。23歳の日本代表DFを13人のうち12位とし、「ほとんど見ることがなかった。ほとんどプレーしていない」と評した。
「ハヤト・イナムラは不当だと感じているだろう。選手を責めることはできない。プレシーズンでは良かったからだ。試合に出ていないからというだけで低い順位となった」
また、『Glasgow World』も、「プレシーズンでは印象的なプレーを見せたが、ブレンダン・ロジャーズ、マーティン・オニール、そしてナンシー・オニール監督の下で出場機会が限られていた。長期契約だが、セルティックでの未来はないとみられる。レンタルが考えられるかもしれない」と伝えた。
そして『THE SCOTTISH SUN』紙は、日本での報道を元に、「セルティックの夏の契約選手がわずか５か月で退団へ」と見出しを打ち、「セルティックはJ１リーグのFC東京と稲村のレンタル移籍で基本合意に達した」と報じている。
プレシーズンの印象は悪くなかっただけに、１試合しかチャンスが与えられなかったことに現地も困惑しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
