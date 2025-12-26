高松北署 知り合いの女性の顔を蹴ってけがをさせたとして、高松市塩上町の無職の男（36）が25日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は25日午前9時ごろ、高松市の女性の自宅で女性の左顔面を足で1回蹴り、左眼の打撲など全治2週間のけがを負わせた疑いが持たれています。当時、2人は酒を飲んでいたということです。 女性が110番通報し、警察が男を逮捕しました。警察の調べに対して、男は「顔を蹴った認